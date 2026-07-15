Conductores preocupados: anticipan otro aumento en el precio de los combustibles en Panamá

El precio de los combustibles podrían registrar un nuevo aumento en Panamá durante las próximas semanas, en medio de las tensiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.
Tema de interés: Patsy Lee asegura que su visa venció y niega que Estados Unidos se la haya cancelado
Precios del combustibles: Conductores resienten el impacto
Varios conductores manifestaron su inquietud ante la posibilidad de un nuevo aumento en el precio de la gasolina y el diésel, al señalar que el costo del combustible influye directamente en su presupuesto familiar y en las actividades económicas.
Algunos indicaron que los constantes incrementos también repercuten en el precio de bienes y servicios, debido al impacto que tiene el transporte en la cadena de distribución.
Conflicto en el estrecho de Ormuz genera incertidumbre
La posibilidad de un nuevo ajuste en los combustibles surge luego de que se reavivaran las tensiones en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita una parte importante del petróleo comercializado a nivel mundial.
Los mercados internacionales suelen reaccionar a este tipo de acontecimientos con variaciones en el precio del crudo, lo que posteriormente puede reflejarse en el costo de los combustibles en Panamá.
Por ahora, las autoridades no han anunciado oficialmente el nuevo ajuste de precios. Sin embargo, los consumidores permanecen atentos a la próxima actualización de las tarifas.