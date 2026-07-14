Presentan proyecto para regular la publicidad de influencers en Panamá

Un anteproyecto de ley que busca regular la publicidad comercial difundida por creadores de contenido digital fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional por la diputada Walkiria Chandler D'Orcy.

La iniciativa también propone modificar un artículo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, con el objetivo de fortalecer la protección de los consumidores y garantizar mayor transparencia en la publicidad difundida a través de redes sociales y plataformas digitales.

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¿Qué propone el anteproyecto?

Según la exposición de motivos, la propuesta busca que Panamá cuente con una legislación especializada sobre publicidad realizada por creadores de contenido, en lugar de regularla únicamente mediante normas generales de protección al consumidor.

La diputada sostiene que este modelo podría convertir al país en un referente regional en materia de regulación de la publicidad digital.

Iván Castillo

Publicidad deberá identificarse claramente

El anteproyecto establece que toda comunicación comercial difundida por un creador de contenido digital deberá identificarse de manera:

Clara.

Expresa.

Visible.

Previa a su difusión.

El propósito es que cualquier consumidor pueda distinguir fácilmente entre un contenido patrocinado y una opinión, publicación o contenido editorial sin fines publicitarios.

¿A quién aplicaría la norma?

La iniciativa señala que la regulación aplicaría a toda comunicación comercial dirigida al público ubicado en Panamá, independientemente del país donde residan el creador de contenido o el anunciante, siempre que se cumplan los criterios establecidos en la ley.

El texto consta de nueve artículos y se plantea como una norma especial que complementaría las disposiciones sobre publicidad contenidas en la Ley 45 de 2007.

Busca reforzar la protección del consumidor

La propuesta tiene como finalidad garantizar el derecho de los consumidores a recibir información:

Veraz.

Suficiente.

Transparente.

No engañosa.

Con ello, se pretende fortalecer la confianza en la publicidad difundida en redes sociales y plataformas digitales, donde el contenido patrocinado ha ganado protagonismo en los últimos años.