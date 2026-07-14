MINSA retira perfumes de Britney Spears por sustancia tóxica prohibida

El Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el retiro inmediato del mercado panameño de los perfumes Britney Spears Fantasy y Britney Spears Sunset Fantasy, tras cancelar sus registros sanitarios por contener una sustancia prohibida en productos cosméticos.

La medida preventiva responde a una alerta emitida por la Comisión Europea, que advirtió sobre la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), cuyo uso está prohibido en este tipo de productos.

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MINSA: ¿Qué perfumes fueron retirados?

El MINSA informó que fueron cancelados los siguientes registros sanitarios:

Britney Spears Fantasy (Registro Sanitario 106953 ).

(Registro Sanitario ). Britney Spears Sunset Fantasy (Registro Sanitario 103152).

La institución también ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado nacional.

El @MINSAPma informó sobre la cancelación del registro sanitario de los perfumes Britney Spears Fantasy (106953) y Britney Spears Sunset Fantasy (103152), y ordenó el retiro inmediato de los lotes de estos productos disponibles en el mercado panameño.



Se trata de una medida… pic.twitter.com/yUHleysixr — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026

¿Por qué fueron retirados?

Según explicó el Ministerio de Salud, ambos perfumes contienen el compuesto BMHCA (Butylphenyl Methylpropional o Lilial), una sustancia cuyo uso está prohibido en cosméticos conforme al Reglamento de la Comisión Europea.

Este ingrediente fue restringido al ser clasificado como una sustancia con potencial carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción, por lo que no puede formar parte de productos cosméticos comercializados.

Recomendación a los consumidores

El MINSA exhortó a distribuidores y comercios a retirar estos productos de la venta y recomendó a los consumidores verificar si poseen alguno de los perfumes mencionados y evitar su uso mientras se cumplen las disposiciones sanitarias emitidas por la entidad.