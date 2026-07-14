Decomisan 51 cajas con presunto contrabando de cigarrillos en Calidonia

Un total de 51 cajas que contenían presuntos cigarrillos, hojas de filling blunt y otros indicios relacionados con el delito de contrabando fueron decomisadas durante un operativo conjunto realizado por la Autoridad Nacional de Aduanas y la Policía Nacional en el corregimiento de Calidonia.
Operativo contra el contrabando
De acuerdo con la información oficial, el decomiso se efectuó como parte de las acciones de fiscalización y combate al comercio ilícito que desarrollan las autoridades.
La mercancía fue ubicada durante el operativo y quedó bajo custodia de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia.
Continúan las investigaciones
Las autoridades indicaron que las investigaciones seguirán su curso para establecer posibles responsabilidades y esclarecer la presunta comisión del delito de contrabando.