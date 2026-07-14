Panamá Nacionales -  14 de julio de 2026 - 11:35

Decomisan 51 cajas con presunto contrabando de cigarrillos en Calidonia

La Aduanas y la Policía Nacional decomisaron presuntas hojas de filling blunt y otros indicios relacionados con el delito de contrabando en Calidonia.

Decomisan 51 cajas con presunto contrabando de cigarrillos

Decomisan 51 cajas con presunto contrabando de cigarrillos

@aduanaspanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 51 cajas que contenían presuntos cigarrillos, hojas de filling blunt y otros indicios relacionados con el delito de contrabando fueron decomisadas durante un operativo conjunto realizado por la Autoridad Nacional de Aduanas y la Policía Nacional en el corregimiento de Calidonia.

Operativo contra el contrabando

De acuerdo con la información oficial, el decomiso se efectuó como parte de las acciones de fiscalización y combate al comercio ilícito que desarrollan las autoridades.

La mercancía fue ubicada durante el operativo y quedó bajo custodia de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia.

Continúan las investigaciones

Las autoridades indicaron que las investigaciones seguirán su curso para establecer posibles responsabilidades y esclarecer la presunta comisión del delito de contrabando.

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