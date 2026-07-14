Basura se acumula en San Miguelito: residentes denuncian retrasos en la recolección

Residentes de diversos sectores del distrito de San Miguelito denunciaron que continúa el problema de la acumulación de basura en los tinacos, debido a que, según afirman, los camiones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) no están cumpliendo con la frecuencia habitual de recolección.
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Basura afecta el tránsito en Samaria
Uno de los puntos más afectados es el sector de Samaria, donde la gran cantidad de desechos acumulados ha reducido la visibilidad para los conductores.
De acuerdo con los residentes, esta situación incluso ha ocasionado que algunos vehículos caigan en una cuneta, debido a la dificultad para transitar por el área.
Piden mayor frecuencia en la recolección
Los moradores hicieron un llamado a la AAUD para que refuerce el servicio de recolección de desechos y se restablezca la frecuencia de los recorridos.
Señalan que una atención más regular ayudaría a evitar la acumulación de residuos, mejorar las condiciones sanitarias y reducir los riesgos para peatones y conductores.