Panamá Nacionales -  14 de julio de 2026 - 10:21

Presidente ejecutivo de Copa Airlines habla de las academias que financia para formar profesionales

Copa Airlines informó que mantiene programas de formación para preparar a jóvenes en áreas de alta demanda dentro de la industria aeronáutica.

Pedro Heilbron

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, señaló que la empresa continúa enfrentando dificultades para cubrir algunas de las plazas más especializadas del sector aeronáutico, por lo que mantiene programas de formación dirigidos a jóvenes interesados en desarrollar una carrera en esta industria.

Según explicó, los puestos más difíciles de cubrir son los de pilotos, mecánicos de aviación y técnicos especializados, debido al nivel de preparación que requieren. En el caso de los auxiliares de vuelo, indicó que el principal requisito es que los aspirantes sean bilingües y cuenten con una marcada vocación de servicio.

Puede interesarle: Tren Panamá-David: Aeropuerto de Albrook será reubicado durante la construcción

Copa Airlines impulsa la formación de jóvenes

Heilbron destacó que, para responder a esta necesidad, la aerolínea invierte en la capacitación de nuevos profesionales mediante iniciativas como la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA), la Academia de Pilotos ALAS y el Bachillerato en Mecánica de Aviación que desarrolla en conjunto con el Instituto Técnico Don Bosco.

La Academia ATA ofrece formación gratuita a jóvenes graduados de escuelas públicas, mientras que la Academia ALAS mantiene alrededor de 100 estudiantes por promoción. Para ingresar a estos programas, los aspirantes deben superar un proceso de selección que incluye diferentes evaluaciones, entre ellas el dominio o aprendizaje del idioma inglés.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines inicia instalación de Starlink y ofrece WiFi de alta velocidad a bordo

Presidente Mulino inicia visita oficial a México para fortalecer agenda bilateral

Podrían dar tres meses de alivio financiero a desempleados en Panamá mediante proyecto de ley

Recomendadas

Más Noticias