Presidente ejecutivo de Copa Airlines habla de las academias que financia para formar profesionales

El presidente ejecutivo de Copa Airlines , Pedro Heilbron, señaló que la empresa continúa enfrentando dificultades para cubrir algunas de las plazas más especializadas del sector aeronáutico, por lo que mantiene programas de formación dirigidos a jóvenes interesados en desarrollar una carrera en esta industria.

Según explicó, los puestos más difíciles de cubrir son los de pilotos, mecánicos de aviación y técnicos especializados, debido al nivel de preparación que requieren. En el caso de los auxiliares de vuelo, indicó que el principal requisito es que los aspirantes sean bilingües y cuenten con una marcada vocación de servicio.

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Copa Airlines impulsa la formación de jóvenes

Heilbron destacó que, para responder a esta necesidad, la aerolínea invierte en la capacitación de nuevos profesionales mediante iniciativas como la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA), la Academia de Pilotos ALAS y el Bachillerato en Mecánica de Aviación que desarrolla en conjunto con el Instituto Técnico Don Bosco.

La Academia ATA ofrece formación gratuita a jóvenes graduados de escuelas públicas, mientras que la Academia ALAS mantiene alrededor de 100 estudiantes por promoción. Para ingresar a estos programas, los aspirantes deben superar un proceso de selección que incluye diferentes evaluaciones, entre ellas el dominio o aprendizaje del idioma inglés.