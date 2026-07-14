Presidente ejecutivo de Copa Airlines habla de las academias que financia para formar profesionales

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, señaló que la empresa continúa enfrentando dificultades para cubrir algunas de las plazas más especializadas del sector aeronáutico, por lo que mantiene programas de formación dirigidos a jóvenes interesados en desarrollar una carrera en esta industria.
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Copa Airlines impulsa la formación de jóvenes
Heilbron destacó que, para responder a esta necesidad, la aerolínea invierte en la capacitación de nuevos profesionales mediante iniciativas como la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA), la Academia de Pilotos ALAS y el Bachillerato en Mecánica de Aviación que desarrolla en conjunto con el Instituto Técnico Don Bosco.
La Academia ATA ofrece formación gratuita a jóvenes graduados de escuelas públicas, mientras que la Academia ALAS mantiene alrededor de 100 estudiantes por promoción. Para ingresar a estos programas, los aspirantes deben superar un proceso de selección que incluye diferentes evaluaciones, entre ellas el dominio o aprendizaje del idioma inglés.