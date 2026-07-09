Cobre Panamá vuelve a formar talento: así inicia su nuevo programa de aprendices

Catorce personas iniciaron esta semana una nueva etapa de formación como operadores de equipo pesado en el Centro de Formación de Profesionales Industriales de Cobre Panamá, un programa que busca fortalecer las capacidades técnicas de trabajadores panameños y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

La capacitación, que tendrá una duración de tres meses, combina formación teórica y práctica especializada en la operación de equipos mineros. Al concluir el proceso, la expectativa es que los participantes puedan incorporarse a las operaciones de la empresa.

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Belkis González, vocera de Cobre Panamá, explicó que este primer grupo marca el reinicio del programa y forma parte de una meta más amplia.

"Hoy iniciamos con 14 personas que recibirán capacitación en equipos mineros y la expectativa es que en tres meses culminen estos estudios para incorporarse a nuevas oportunidades laborales dentro de Cobre Panamá", indicó.

La empresa proyecta beneficiar a unas 60 personas antes de finalizar el año mediante este programa, dirigido principalmente a residentes de comunidades cercanas a la mina y al distrito de La Pintada.

Cobre Panamá, explicó que este primer grupo marca el reinicio del programa. Cortesía

Especialización para operadores con experiencia

La mayoría de los participantes ya cuenta con experiencia en la operación de equipo pesado. Sin embargo, el programa les permitirá especializarse en maquinaria minera de mayor capacidad, ampliando así sus competencias técnicas y sus posibilidades de crecimiento profesional.

"Muchos ya tienen experiencia previa en equipos pesados, pero ahora aprenderán a operar equipos de mayor dimensión y capacidad, lo que les permitirá acceder a mejores oportunidades laborales dentro de Cobre Panamá", señaló González.

Además de la formación en operación de maquinaria pesada, la empresa prevé continuar fortaleciendo otras áreas técnicas como mecánica, soldadura y especialidades industriales.

Los participantes ya cuenta con experiencia en la operación de equipo pesado. Cortesía

Una segunda oportunidad para seguir creciendo

Entre los nuevos aprendices se encuentra Álvaro Aguilar, quien destacó que esta capacitación representa una oportunidad para ampliar sus conocimientos.

"Espero aprender todo lo posible sobre los equipos de Cobre Panamá. Estoy muy feliz por esta oportunidad", expresó.

Doralis Flores, quien también participa en el programa y cuenta con experiencia previa en la empresa, afirmó que regresar representa un nuevo impulso para su carrera profesional e hizo un llamado para que más mujeres incursionen en este tipo de ocupaciones.

"Las mujeres también podemos desempeñarnos en este tipo de trabajos. Es una oportunidad para demostrar nuestras capacidades y seguir creciendo profesionalmente", manifestó.

Otra de las participantes es Yulainy Moreno, quien anteriormente trabajó durante 17 meses como operadora de los camiones CAT 740 y CAT 777.

"Para mí fue muy retador este rol, pero nunca me sentí intimidada por estos camiones grandes. A menudo a las mujeres nos ponen límites, pero esta experiencia me demostró que sí podemos ser todo lo que nos propongamos", comentó.

Por su parte, Braulio Cedeño, residente de Penonomé y con cinco años de experiencia como operador de equipo pesado en la mina, aseguró que busca ampliar sus conocimientos para alcanzar nuevas metas personales y profesionales.

"Tengo expectativas de aprender sobre otros equipos, superarme y brindar una mejor calidad de vida a mi familia", expresó.

Un centro que busca convertirse en referente regional

El programa se desarrolla en el Centro de Formación de Profesionales Industriales de La Pintada, inaugurado en septiembre de 2022. El complejo cuenta con una superficie construida de 2,238 metros cuadrados y fue concebido para preparar técnicos especializados para el sector industrial y minero.

Antes del cese de operaciones de la mina, el centro había formado a 163 estudiantes, de los cuales el 24.4% eran mujeres. Entre las especialidades impartidas figuraban Soldadura Especializada, Mecánica Diésel, Electricidad, Mecánica Industrial e Instrumentación.

Actualmente, el coordinador del centro, Sergio Yiu, explicó que uno de los principales objetivos es retomar la formación de personas que no pudieron concluir sus estudios tras la suspensión de operaciones y continuar desarrollando talento técnico en el país.

"Todas las capacitaciones combinan teoría y práctica. Son programas de alta calidad y gratuitos que buscan fortalecer el perfil profesional de los participantes y abrirles nuevas oportunidades laborales dentro o fuera de la mina", señaló.

Yiu agregó que la visión a largo plazo es convertir el centro en un referente de capacitación técnica para la región, con la posibilidad de que el modelo implementado en Panamá pueda replicarse en otros proyectos de la compañía en diferentes países.

"La idea es que, en el futuro, este centro no solo forme talento para Cobre Panamá, sino que también sirva como referencia para otros proyectos internacionales", concluyó.