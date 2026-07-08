Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 9 y 10 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 9 y viernes 10 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del jueves 9 de julio
Coclé
- Frente a la Iglesia de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé.
Veraguas
- Casa comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná.
- Casa comunal de La Yeguada, distrito de Calobre.
Panamá Oeste
- Junta local de La Pita, en Villa del Rosario, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Bagala, en el distrito de Boquerón.
Bocas del Toro
- Plaza Las Banderas, distrito de Changuinola.
Herrera
- Casa local de Las Lagunitas, en El Capurí, distrito de Los Pozos.
Los Santos
- Cancha de Buenos Aires, en el Bebedero, distrito de Tonosí.
Panamá Este
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.
- Cancha La Primavera, distrito de Chepo.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muná
Agroferias del viernes 10 de julio
Chiriquí
- Cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix.
Coclé
- Casa local de El Copé, distrito de Olá.
Herrera
- Junta Comunal de El Toro, distrito de Las Minas.
Veraguas
- Cancha techada de Peña, distrito de Santiago.
- Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
Darién
- Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.
Panamá Oeste
- Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera.