Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 14:55

Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 9 y 10 de julio

Estas son las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del jueves 9 y viernes 10 de julio.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 9 y viernes 10 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del jueves 9 de julio

Coclé

  • Frente a la Iglesia de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé.

Veraguas

  • Casa comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná.
  • Casa comunal de La Yeguada, distrito de Calobre.

Panamá Oeste

  • Junta local de La Pita, en Villa del Rosario, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Bagala, en el distrito de Boquerón.

Bocas del Toro

  • Plaza Las Banderas, distrito de Changuinola.

Herrera

  • Casa local de Las Lagunitas, en El Capurí, distrito de Los Pozos.

Los Santos

  • Cancha de Buenos Aires, en el Bebedero, distrito de Tonosí.

Panamá Este

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.
  • Cancha La Primavera, distrito de Chepo.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muná

Agroferias del viernes 10 de julio

Chiriquí

  • Cancha comunal de Santa Cruz de Las Lajas, distrito de San Félix.

Coclé

  • Casa local de El Copé, distrito de Olá.

Herrera

  • Junta Comunal de El Toro, distrito de Las Minas.

Veraguas

  • Cancha techada de Peña, distrito de Santiago.
  • Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

Darién

  • Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.

Panamá Oeste

  • Iglesia de San Pancracio, en Arraiján cabecera.

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