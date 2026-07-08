Aprueban construcción del Parque Recreativo, Deportivo y Cultural de Las Garzas.

En audiencia pública, unas 116 personas aprobaron por unanimidad la construcción del Parque Recreativo , Deportivo y Cultural en el corregimiento de Las Garzas. Esta es una de las obras principales prometidas por el alcalde Mayer Mizrachi para el desarrollo de las comunidades de Panamá Este.

La iniciativa, coordinada a través de la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, permitió que los moradores conocieran los detalles generales de la propuesta y aclararan dudas sobre la obra, la cual beneficiará a más de 250 mil personas.

El arquitecto David Tapia, de la Dirección de Planificación Urbana, destacó que se prevé la edificación del parque, un complejo deportivo y un centro comunitario sobre un polígono de 14.4 hectáreas. Estas instalaciones estarán integradas a la naturaleza, junto al río Pacora, para ofrecer una experiencia recreativa única en el sector.

“Lo que buscamos es recuperar la naturaleza y mejorar el entorno del río, proporcionar un espacio recreativo para jóvenes y familias, fortalecer la identidad comunitaria y convertir a Las Garzas en un referente positivo para Panama Este”, añadió Tapia.

La Alcaldía de Panamá invertirá 15 millones de balboas procedentes de los fondos del Impuesto de Inmuebles (IBI) en el proyecto, el cual contempla las siguientes facilidades:

Paseos públicos y anfiteatros exteriores.

Paisajismo, lagos artificiales y mobiliario urbano.

Red eléctrica general, luminarias exteriores e iluminación de áreas comunes.

Muelle y pasarela ribereña.

Canchas de fútbol.

Conectividad a internet satelital.

Tanque de almacenamiento y red principal de agua potable.