Dos turistas permanecen graves tras accidente de autobús en Natá

Dos turistas costarricenses permanecen en estado crítico luego de que el autobús en el que viajaban se saliera de la carretera y chocara contra varios árboles, en un hecho ocurrido en el distrito de Natá, provincia de Coclé, a pocos metros del sector de Río Chico.

De acuerdo con los informes preliminares, en el autobús viajaban 38 turistas costarricenses, quienes se dirigían hacia una actividad de playa cuando ocurrió el accidente.

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Autobús con turistas se sale de la vía en Coclé

Entre los heridos de mayor consideración se encuentran una mujer adulta, quien sufrió una lesión de gravedad en uno de sus brazos, y un bebé de cuatro meses, que fue trasladado al Hospital del Niño, en la ciudad de Panamá, para recibir atención médica especializada.

El director del Hospital Aquilino Tejeira, Yavier GordÓn, informó que seis pacientes fueron atendidos en ese centro hospitalario. La mayoría presentaba golpes y lesiones leves, por lo que recibió el alta médica tras ser evaluada.

Otros afectados fueron trasladados al Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, donde continuaron recibiendo atención médica. No obstante, las autoridades confirmaron que dos de los pasajeros permanecen en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones.