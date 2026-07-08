Ministerio Público investiga red delictiva que involucra a funcionarios de la DGI.

El Ministerio Público realizó este miércoles 8 de julio un total de 23 diligencias de allanamiento con el objetivo de desarticular una organización delictiva dedicada a la eliminación de cuentas millonarias. La red criminal está conformada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con la investigación, el grupo operaba borrando saldos deudores dentro del sistema de los contribuyentes (e-Tax 2) que ya habían pagado al fisco. El propósito de la maniobra era que los dineros quedaran registrados como pagos no aplicados, para luego proceder a vender los créditos fiscales por su valor real a una entidad crediticia panameña.

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Los operativos simultáneos se llevaron a cabo en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde los estamentos de seguridad recuperaron indicios y elementos tecnológicos vinculados al caso.

Las autoridades informaron que al menos 19 personas mantienen órdenes de aprehensión vigentes por su presunta vinculación con este delito.