Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 12:35

Ministerio Público investiga red delictiva que involucra a funcionarios de la DGI

El Ministerio Público realizó al menos 19 personas mantienen órdenes de aprehensión vigentes por su presunta vinculación con este delito.

Ministerio Público investiga red delictiva que involucra a funcionarios de la DGI.

Ministerio Público investiga red delictiva que involucra a funcionarios de la DGI.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público realizó este miércoles 8 de julio un total de 23 diligencias de allanamiento con el objetivo de desarticular una organización delictiva dedicada a la eliminación de cuentas millonarias. La red criminal está conformada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con la investigación, el grupo operaba borrando saldos deudores dentro del sistema de los contribuyentes (e-Tax 2) que ya habían pagado al fisco. El propósito de la maniobra era que los dineros quedaran registrados como pagos no aplicados, para luego proceder a vender los créditos fiscales por su valor real a una entidad crediticia panameña.

Los operativos simultáneos se llevaron a cabo en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde los estamentos de seguridad recuperaron indicios y elementos tecnológicos vinculados al caso.

Las autoridades informaron que al menos 19 personas mantienen órdenes de aprehensión vigentes por su presunta vinculación con este delito.

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