Ministerio Público investiga red delictiva que involucra a funcionarios de la DGI.

El Ministerio Público realizó este miércoles 8 de julio un total de 23 diligencias de allanamiento con el objetivo de desarticular una organización delictiva dedicada a la eliminación de cuentas millonarias. La red criminal está conformada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Los operativos simultáneos se llevaron a cabo en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde los estamentos de seguridad recuperaron indicios y elementos tecnológicos vinculados al caso.
Las autoridades informaron que al menos 19 personas mantienen órdenes de aprehensión vigentes por su presunta vinculación con este delito.