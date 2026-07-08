Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 11:19

Instituto de Geociencias reporta tres sismos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó, tres movimientos telúricos ocurridos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá

Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, realiza monitoreos constantes. 

@igcpanamaup
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó tres movimientos telúricos registrados entre la noche del martes 7 de julio y la madrugada de este miércoles 8 de julio, de acuerdo con los informes preliminares emitidos por la entidad.

El primer sismo ocurrió a las 11:12 p.m. del martes, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó 119 kilómetros al suroeste de Coiba, en el océano Pacífico.

Minutos después, a las 11:43 p.m., se registró un segundo movimiento telúrico de magnitud 4.0, con una profundidad de 33 kilómetros, localizado 41 kilómetros al norte de Tortí, en la provincia de Panamá.

Instituto de Geociencias reporta tres eventos sísmicos

El tercer evento sísmico ocurrió a las 5:18 a.m. de este miércoles 8 de julio. De acuerdo con el reporte preliminar, alcanzó una magnitud de 3.5, con una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro fue ubicado 3 kilómetros al noreste de Puerto Armuelles, en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas afectadas ni daños materiales asociados a estos movimientos telúricos.

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