Instituto de Geociencias reporta tres sismos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó tres movimientos telúricos registrados entre la noche del martes 7 de julio y la madrugada de este miércoles 8 de julio, de acuerdo con los informes preliminares emitidos por la entidad.

El primer sismo ocurrió a las 11:12 p.m. del martes, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó 119 kilómetros al suroeste de Coiba, en el océano Pacífico.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-07-07

Hora: 11:12:11PM hora local

Magnitud: 4.2

Profundidad: 10km

Localizado en Sur de Panamá a 119km al suroeste de Coiba pic.twitter.com/6gPnAqvdDz — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) July 8, 2026

Minutos después, a las 11:43 p.m., se registró un segundo movimiento telúrico de magnitud 4.0, con una profundidad de 33 kilómetros, localizado 41 kilómetros al norte de Tortí, en la provincia de Panamá.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-07-07

Hora: 11:43:05PM hora local

Magnitud: 4.0

Profundidad: 33km

Localizado en Panamá a 41km al norte de Tortí pic.twitter.com/sDSdiiZdnB — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) July 8, 2026

Instituto de Geociencias reporta tres eventos sísmicos

El tercer evento sísmico ocurrió a las 5:18 a.m. de este miércoles 8 de julio. De acuerdo con el reporte preliminar, alcanzó una magnitud de 3.5, con una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro fue ubicado 3 kilómetros al noreste de Puerto Armuelles, en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas afectadas ni daños materiales asociados a estos movimientos telúricos.