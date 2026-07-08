¿Buscas trabajo? La Cámara de Comercio y MITRADEL presentan vacantes para esta semana

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio , Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), María Eugenia Grimaldo, presentó algunas de las oportunidades laborales disponibles a través de la Bolsa de Empleo de la institución, mientras que Génesis Vega, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), compartió nuevas vacantes para esta semana en diferentes provincias del país.

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Vacantes publicadas por la Cámara de Comercio

Entre las oportunidades disponibles en el portal de la CCIAP destacan:

PNUD: Auxiliar técnico en protección ambiental, con mínimo un año de experiencia en inspecciones y auditorías ambientales.

Auxiliar técnico en protección ambiental, con mínimo un año de experiencia en inspecciones y auditorías ambientales. Grupo Melo: Auditor interno senior de auditoría continua, con entre dos y cinco años de experiencia en auditoría interna o externa.

Auditor interno senior de auditoría continua, con entre dos y cinco años de experiencia en auditoría interna o externa. Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal): Asistente de sociedades, dirigido a candidatos con estudios en Derecho, Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.

Asistente de sociedades, dirigido a candidatos con estudios en Derecho, Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines. Universidad del Istmo: Asesor de admisiones, con experiencia en ventas y atención al cliente.

Asesor de admisiones, con experiencia en ventas y atención al cliente. Dimedisa: Mercaderista, con bachiller completo, vehículo propio y licencia de conducir vigente.

María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, @CCIYAP, compartió algunas de las oportunidades de empleo disponibles para esta semana en el portal de https://t.co/aKboDX2U4W pic.twitter.com/rWrsI2gdOX — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

Vacantes publicadas por el MITRADEL

Por su parte, el Ministerio de Trabajo informó sobre las siguientes plazas disponibles:

Los Santos

Atención al cliente, con conocimientos en Microsoft Office.

Panamá Oeste

Operador de caldera, con licencia vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Químico para planta de lixiviación, con licenciatura o ingeniería química.

Chiriquí

Agente vendedor, con bachiller completo y licencia tipo B vigente.

Bocas del Toro

Mercaderista, con bachiller completo, vehículo propio y licencia de conducir.

Coclé

Conductor de articulado, con licencia tipo I vigente.

Panamá

Técnico mecánico automotriz, con licencia tipo D.

Analista de planilla, con licenciatura en Contabilidad, Recursos Humanos o Administración de Empresas.

Supervisor de flota, con formación en técnico industrial, logística o carreras afines.

Los interesados pueden consultar los requisitos específicos y postularse a través de las plataformas oficiales de la Bolsa de Empleo de la Cámara de Comercio Panacamara y del MITRADEL, donde semanalmente se actualizan nuevas oportunidades laborales en todo el país.