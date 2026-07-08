Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 10:07

¿Buscas trabajo? La Cámara de Comercio y MITRADEL presentan vacantes para esta semana

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral dieron a conocer nuevas oportunidades de empleo.

Cámara de comercio y MITRADEL anuncias vacantes de empleos. 

Cámara de comercio y MITRADEL anuncias vacantes de empleos. 

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María Hernández
Por María Hernández

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), María Eugenia Grimaldo, presentó algunas de las oportunidades laborales disponibles a través de la Bolsa de Empleo de la institución, mientras que Génesis Vega, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), compartió nuevas vacantes para esta semana en diferentes provincias del país.

Vacantes publicadas por la Cámara de Comercio

Entre las oportunidades disponibles en el portal de la CCIAP destacan:

  • PNUD: Auxiliar técnico en protección ambiental, con mínimo un año de experiencia en inspecciones y auditorías ambientales.
  • Grupo Melo: Auditor interno senior de auditoría continua, con entre dos y cinco años de experiencia en auditoría interna o externa.
  • Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal): Asistente de sociedades, dirigido a candidatos con estudios en Derecho, Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.
  • Universidad del Istmo: Asesor de admisiones, con experiencia en ventas y atención al cliente.
  • Dimedisa: Mercaderista, con bachiller completo, vehículo propio y licencia de conducir vigente.

Vacantes publicadas por el MITRADEL

Por su parte, el Ministerio de Trabajo informó sobre las siguientes plazas disponibles:

Los Santos

  • Atención al cliente, con conocimientos en Microsoft Office.

Panamá Oeste

  • Operador de caldera, con licencia vigente emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.
  • Químico para planta de lixiviación, con licenciatura o ingeniería química.

Chiriquí

  • Agente vendedor, con bachiller completo y licencia tipo B vigente.

Bocas del Toro

  • Mercaderista, con bachiller completo, vehículo propio y licencia de conducir.

Coclé

  • Conductor de articulado, con licencia tipo I vigente.

Panamá

  • Técnico mecánico automotriz, con licencia tipo D.
  • Analista de planilla, con licenciatura en Contabilidad, Recursos Humanos o Administración de Empresas.
  • Supervisor de flota, con formación en técnico industrial, logística o carreras afines.

Los interesados pueden consultar los requisitos específicos y postularse a través de las plataformas oficiales de la Bolsa de Empleo de la Cámara de Comercio Panacamara y del MITRADEL, donde semanalmente se actualizan nuevas oportunidades laborales en todo el país.

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