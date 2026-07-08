IDAAN anuncia baja presión y suspensión de agua en Changuinola por mantenimiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este viernes 10 de julio, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de El Silencio, ubicada en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
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¿Qué trabajos realizará el IDAAN?
Las acciones programadas incluyen:
- Limpieza del Tanque del Millón.
- Trabajos de jardinería.
- Embellecimiento de áreas verdes.
- Mantenimiento de espacios comunes de la instalación.
Habrá baja presión y falta de agua
Debido a estos trabajos, el IDAAN advirtió que se registrarán bajas presiones e interrupciones temporales del suministro de agua potable en distintos sectores de Changuinola durante la jornada de mantenimiento.
Ante esta situación, la institución recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras duren las labores.
El suministro se restablecerá de forma progresiva una vez concluyan los trabajos y se normalice la operación de la planta potabilizadora.