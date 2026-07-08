IDAAN anuncia baja presión y suspensión de agua en Changuinola por mantenimiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este viernes 10 de julio, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de El Silencio, ubicada en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Según la entidad, estas labores buscan optimizar el funcionamiento de la planta y fortalecer la capacidad de la red de distribución de agua potable.

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¿Qué trabajos realizará el IDAAN?

Las acciones programadas incluyen:

Limpieza del Tanque del Millón .

. Trabajos de jardinería.

Embellecimiento de áreas verdes.

Mantenimiento de espacios comunes de la instalación.

Bocas del Toro: Este viernes 10 de julio realizaremos labores de mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora El Silencio. Conoce aquí los detalles.@311Panama pic.twitter.com/62fZti1qeH — IDAAN (@IDAANinforma) July 8, 2026

Habrá baja presión y falta de agua

Debido a estos trabajos, el IDAAN advirtió que se registrarán bajas presiones e interrupciones temporales del suministro de agua potable en distintos sectores de Changuinola durante la jornada de mantenimiento.

Ante esta situación, la institución recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras duren las labores.

El suministro se restablecerá de forma progresiva una vez concluyan los trabajos y se normalice la operación de la planta potabilizadora.