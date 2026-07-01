IDAAN asegura que el agua potable de Chiriquí cumple con los parámetros de calidad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene un monitoreo permanente de la calidad del agua potable en la provincia de Chiriquí, luego de que el Ministerio de Salud (MINSA) iniciara una investigación por el incremento de casos de vómito y diarrea en la región.
-
Análisis físico-químicos: Se tomaron muestras en la entrada de agua cruda de los ríos David y Majagua, en la planta potabilizadora Ciudad de David (Los Algarrobos) y en distintos puntos de la red de distribución. Los resultados preliminares cumplen con los parámetros de la norma Copanit 2019, lo que confirma que el agua suministrada es apta para el consumo humano.
Sectores evaluados: Los muestreos incluyeron las zonas de Doleguita, el área hospitalaria, La Riviera, Los Abanicos, barriada San José, San Cristóbal, Eliza Chiari, Terronal y Los Algarrobos.
Medición de cloro: Las verificaciones en la red de distribución reflejan que los niveles de cloro se mantienen dentro de los valores requeridos. Estos controles son parte del monitoreo diario que realizan los operadores y el Laboratorio de Calidad de Agua en las 13 plantas potabilizadoras de la provincia.
Respecto a los análisis microbiológicos, el IDAAN detalló que estos forman parte del protocolo habitual de control y requieren un periodo aproximado de 24 horas para su procesamiento. Los resultados finales serán comunicados una vez concluyan las evaluaciones correspondientes.