IDAAN asegura que el agua potable de Chiriquí cumple con los parámetros de calidad

Análisis físico-químicos: Se tomaron muestras en la entrada de agua cruda de los ríos David y Majagua, en la planta potabilizadora Ciudad de David (Los Algarrobos) y en distintos puntos de la red de distribución. Los resultados preliminares cumplen con los parámetros de la norma Copanit 2019, lo que confirma que el agua suministrada es apta para el consumo humano.

Sectores evaluados: Los muestreos incluyeron las zonas de Doleguita, el área hospitalaria, La Riviera, Los Abanicos, barriada San José, San Cristóbal, Eliza Chiari, Terronal y Los Algarrobos.