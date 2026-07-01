Asamblea Nacional elige a Manuel Cohen y Manuel Chen como vicepresidentes

La Asamblea Nacional completó este 1 de julio la elección de su nueva Junta Directiva al escoger al diputado Manuel Cohen Salerno, del partido Cambio Democrático (CD), como primer vicepresidente, y al diputado Manuel Chen, de Realizando Metas (RM), como segundo vicepresidente para el periodo legislativo 2026-2027.

La escogencia se realizó luego de la elección de Shirley Castañeda como presidenta del Órgano Legislativo.

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Manuel Cohen es electo primer vicepresidente

El diputado Manuel Cohen Salerno obtuvo 41 votos a favor y fue elegido como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Su contendor, el diputado Lenín Ulate, de la bancada Vamos, recibió 21 votos, mientras que nueve diputados se abstuvieron durante la votación.

Resultado de la votación para primer vicepresidente

Manuel Cohen Salerno (Cambio Democrático): 41 votos.

Lenín Ulate (Vamos): 21 votos.

Abstenciones: 9.

Manuel Chen es elegido segundo vicepresidente

Posteriormente, el pleno eligió al diputado Manuel Chen, de Realizando Metas (RM), como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, tras obtener 42 votos.

El diputado Augusto Palacios, postulado por la bancada Vamos, alcanzó 21 votos, mientras que se registraron ocho abstenciones.

Resultado de la votación para segundo vicepresidente

Manuel Chen (Realizando Metas): 42 votos.

Augusto Palacios (Vamos): 21 votos.

Abstenciones: 8.

Así quedó conformada la nueva Junta Directiva

Con estas votaciones, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027 quedó integrada de la siguiente manera:

Presidenta: Shirley Castañeda (Realizando Metas).

Primer vicepresidente: Manuel Cohen Salerno (Cambio Democrático).

Segundo vicepresidente: Manuel Chen (Realizando Metas).

La nueva directiva tendrá la responsabilidad de conducir las sesiones del pleno, definir la agenda legislativa y dirigir los debates durante el tercer periodo anual de sesiones ordinarias.