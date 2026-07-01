Aprueban licitación para rehabilitar la Autopista Centenario con inversión de B/. 606.5 millones

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presidió este martes una nueva reunión del Ente Rector del Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP), en la que se aprobó el inicio de la licitación del proyecto de "Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista-Centenario". La obra beneficiará a más de 485 mil personas y generará unos 12 mil empleos entre directos e indirectos.

El aval a esta iniciativa, cuya inversión inicial se estima en B/. 606.5 millones, se dio tras la aprobación del Informe Técnico Definitivo, el Pliego de Cargos, el Contrato APP y sus anexos, culminando así la fase de factibilidad de este proyecto estratégico impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

“Lo más importante de esto es que estos proyectos (vía APP) cuando se hacen, se hacen con mantenimiento, y no son mantenimiento de dos o tres años, son mantenimientos de 15, 20 o 30 años y que al final estamos quitando un peso importante a los próximos gobiernos y obviamente le damos una tranquilidad y efectividad a que esos proyectos van a estar bien mantenidos, para el buen uso que pueda darle el país”, destacó el ministro Orillac.

El proyecto vial que para su ejecución se ha dividido en seis tramos, comprende la rehabilitación, mejora y mantenimiento de 42.5 kilómetros de la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera, dos de los corredores viales más importantes del país para la conectividad entre la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Además de optimizar los tiempos de viaje y reducir los costos de operación vehicular, la obra mejorará la seguridad vial mediante la incorporación de una red de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para la gestión del tráfico y la atención de incidentes. El contrato tendrá una vigencia de 30 años, período en el cual el contratista deberá garantizar el mantenimiento permanente de la infraestructura bajo los estándares exigidos.