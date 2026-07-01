Asamblea Nacional Nacionales -  1 de julio de 2026 - 10:55

VIDEO | EN VIVO: informe del presidente José Raúl Mulino por sus dos años de gestión

El discurso del presidente José Raúl Mulino ante la Asamblea Nacional, genera expectativa por los principales proyectos y acciones realizados en Panamá.

Discurso a la Nación del presidente José Raúl Mulino.

Discurso a la Nación del presidente José Raúl Mulino.

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presenta este 1 de julio su informe a la Nación ante el pleno de la Asamblea Nacional, con motivo del inicio de la Primera Legislatura del Tercer Periodo Anual de Sesiones Ordinarias 2026-2027.

VIDEO | EN VIVO: Informe a la Nación del presidente José Raúl Mulino.

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