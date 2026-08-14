Panamá Nacionales -

Presidente Mulino explica resultados del Consejo Consultivo Agropecuario

Este viernes se llevó a cabo un Consejo Consultivo Agropecuario en la provincia de Coclé para analizar los efectos del Fenómeno de El Niño. El presidente de la República, José Raúl Mulino, explicó los resultados de la reunión: “cada sector o cada grupo tiene sus particularidades, no hay una línea vertical que diga va a hacerse de esta manera, por ejemplo, en el arco seco el apoyo es agua, para eso el MIDA ha hecho la explicación de todos los programas que tenemos ya implementando para la apertura de pozos, de abrevaderos”.