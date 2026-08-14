IMELCF detecta gran cantidad de cadáveres sin inhumar tras auditoría

Una auditoría ordenada por el nuevo director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) , Abdiel Rentería, detectó una gran cantidad de cadáveres que permanecían sin inhumar en esa institución.

Rentería explicó que, tras asumir el cargo, ordenó una revisión para conocer las condiciones en las que se encontraba la institución y, como resultado, se identificó esta situación.

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Auditoría del IMELCF detecta gran cantidad de cadáveres sin inhumar

El director del Instituto de medicina legal y Ciencias Forenses, Abdiel Rentería, habló de los resultados de una auditoría que ordenó a su llegada a esa institución, y dijo que detectaron gran cantidad de cadáveres sin inhumar, y a través de un acuerdo con el Municipio de Panamá… pic.twitter.com/xGcwkRi12O — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

Ante este escenario, el IMELCF logró establecer un acuerdo con el Municipio de Panamá para realizar un entierro de solemnidad en Utivé, como parte de las acciones para atender los casos de cadáveres que permanecían sin inhumar.

El director del IMELCF destacó que esta medida permitió avanzar en la atención de una situación detectada durante la auditoría y dar una disposición digna a los cuerpos.

La institución continúa evaluando los resultados de la auditoría y las condiciones encontradas a su llegada, con el objetivo de establecer las acciones necesarias para mejorar sus procesos.