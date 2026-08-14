IMELCF detecta gran cantidad de cadáveres sin inhumar tras auditoría

Una auditoría ordenada por el nuevo director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), Abdiel Rentería, detectó una gran cantidad de cadáveres que permanecían sin inhumar en esa institución.
Tema de interés: Panamá Viejo celebra sus 507 años este domingo: conoce las actividades y horarios
Auditoría del IMELCF detecta gran cantidad de cadáveres sin inhumar
Ante este escenario, el IMELCF logró establecer un acuerdo con el Municipio de Panamá para realizar un entierro de solemnidad en Utivé, como parte de las acciones para atender los casos de cadáveres que permanecían sin inhumar.
El director del IMELCF destacó que esta medida permitió avanzar en la atención de una situación detectada durante la auditoría y dar una disposición digna a los cuerpos.
La institución continúa evaluando los resultados de la auditoría y las condiciones encontradas a su llegada, con el objetivo de establecer las acciones necesarias para mejorar sus procesos.