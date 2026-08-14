Tauro vs. Árabe Unido: ¿cuándo y dónde ver el partido de la LPF?

El Tauro FC y el Árabe Unido de Colón se enfrentarán este lunes 17 de agosto, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro está programado para las 8:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández, en un duelo entre dos de los clubes con mayor tradición e historia del fútbol panameño.

Contenido de interés: ¡Visita de lujo! Falcao y Fredy Guarín estarán en el Derbi Chorrerano

¿Cuándo juegan Tauro vs. Árabe Unido?

#LPFalDía El @TauroFC y @ArabeUnido_ se verán las caras en el Rommel Fernández, en un duelo marcado por la historia de dos de los equipos más ganadores del fútbol nacional.

Conozca cómo están las posiciones por conferencia y partidos para la jornada 4 del Torneo Apertura de la… pic.twitter.com/0u0xcn4alE — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

El partido se disputará:

Partido: Tauro FC vs. Árabe Unido

Tauro FC vs. Árabe Unido Jornada: 4 del Torneo Apertura 2026

4 del Torneo Apertura 2026 Fecha: lunes 17 de agosto de 2026

lunes 17 de agosto de 2026 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estadio: Rommel Fernández

Rommel Fernández Transmisión: RPC Deportes

El enfrentamiento reúne a dos equipos protagonistas del fútbol nacional y será uno de los compromisos que acaparará la atención de los aficionados en esta cuarta jornada.

¿Dónde ver Tauro vs. Árabe Unido?

Los aficionados podrán seguir el partido Tauro vs. Árabe Unido a través de RPC Deportes.

El duelo también representa un enfrentamiento de tradición entre dos clubes históricamente importantes de la competición panameña. La LPF utiliza un sistema de competencia dividido en conferencias, por lo que la jornada también tendrá implicaciones en la clasificación de cada grupo.