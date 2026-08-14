Museo del Canal tendrá entrada gratis este sábado por el 112.º aniversario

El Museo del Canal Interoceánico de Panamá celebrará el 112.º aniversario de la inauguración del Canal de Panamá con una jornada de Puertas Abiertas este sábado 15 de agosto. La entrada será gratuita para nacionales y residentes, como una invitación a conocer y valorar el patrimonio histórico del país.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer las salas permanentes y temporales del Museo. Las exposiciones ofrecen un recorrido por la construcción del Canal, las historias de quienes participaron en esta obra y las transformaciones que marcó para Panamá y el mundo.

"El Canal no es únicamente una obra de ingeniería: es parte fundamental de la historia que explica quiénes somos como país. Conmemorar su inauguración nos invita a reconocer a las personas y comunidades que hicieron posible esta historia, pero también a reflexionar sobre cómo ese pasado sigue influyendo en el Panamá de hoy", expresó Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal Interoceánico de Panamá.

Con esta iniciativa, el Museo reafirma su compromiso de acercar la historia y el patrimonio a la ciudadanía. Además, promueve espacios de aprendizaje, reflexión y encuentro para que más personas fortalezcan su vínculo con la memoria histórica del país.

Información del evento

Puertas Abiertas 112.º aniversario de la inauguración del Canal de Panamá

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026.

Horario: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Museo del Canal Interoceánico de Panamá, Casco Antiguo.

Entrada: Gratuita para nacionales y residentes.

El Museo invita a familias, estudiantes y visitantes a ser parte de esta conmemoración y redescubrir el legado del Canal de Panamá a través de un recorrido por su historia, sus protagonistas y su impacto en la construcción de la nación.