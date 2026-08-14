Reclutamiento de panameños para la guerra: hay 12 investigaciones y dos detenidos

La Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas 12 investigaciones relacionadas con el presunto reclutamiento de panameños para fines militares en la guerra entre Rusia y Ucrania, informó el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez.

Como parte de estas investigaciones, dos personas permanecen bajo detención provisional, luego de ser vinculadas, presuntamente, con el delito de trata de personas en relación con el reclutamiento de ciudadanos panameños.

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De acuerdo con la información proporcionada por el procurador, las pesquisas buscan determinar cómo fueron captados y trasladados los panameños que terminaron vinculados con fuerzas militares de Rusia o Ucrania.

La Procuraduría General de la Nación lleva adelante 12 investigaciones por el reclutamiento de panameños para fines militares en la guerra de Rusia y Ucrania, y señaló que dos personas se mantienen bajo detención provisional al ser investigados por supuesta trata. pic.twitter.com/YvOXr9sPwb — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2026

Las autoridades han recibido información sobre ciudadanos panameños relacionados con ambos bandos del conflicto. Gómez indicó que existen casos en los que se investiga un posible engaño durante el proceso de reclutamiento y la eventual retención de documentos personales.

Uno de los elementos bajo investigación es precisamente la presunta retención de pasaportes de ciudadanos reclutados.

Dos personas están detenidas provisionalmente

Hasta el momento, dos personas enfrentan la medida cautelar de detención provisional dentro de las investigaciones.

Uno de los casos corresponde a un hombre aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a quien se le imputó el presunto delito de trata de personas en calidad de autor. La investigación sostiene que habría participado en la captación de ciudadanos mediante supuestas ofertas de trabajo en el extranjero para posteriormente enviarlos a Rusia.

Una segunda persona también quedó bajo detención provisional en el marco de las investigaciones por el reclutamiento de panameños para la guerra.

Panameños han pedido ayuda para regresar

Las investigaciones se desarrollan paralelamente a las gestiones de la Cancillería de Panamá para asistir y repatriar a ciudadanos que han solicitado ayuda para abandonar las zonas de conflicto. Varios panameños ya han conseguido regresar al país después de desvincularse de las fuerzas militares en las que se encontraban.

El caso también ha generado testimonios de ciudadanos que aseguran que las condiciones que les ofrecieron antes de viajar cambiaron una vez que llegaron a la zona de conflicto.