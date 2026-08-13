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Procurador de la Nación habla sobre investigaciones por compra de computadoras y reclutamiento de panameños

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó que se dio inicio a una investigación con relación a una contratación estatal a través del Ministerio de Educación para la adquisición de computadoras. Además, brindó detalles sobre 12 investigaciones relacionadas con el reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania.