Panamá Entretenimiento -  13 de agosto de 2026 - 11:15

Feria Internacional del Libro de Panamá 2026: conozca las fechas y precios de las entradas

Durante la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 se desarrollarán actividades educativas y literarias para niños.

Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.

Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Feria Internacional del Libro se realizará en Panamá del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa. Para esta edición, el evento tendrá como invitado de honor al Canal de Panamá, bajo el lema «La ruta de mil historias».

Durante la jornada se desarrollarán actividades educativas y literarias para niños, además de conversatorios con escritores y periodistas dirigidos a jóvenes y adultos.

Los interesados en asistir pueden adquirir sus boletos en el sitio web de Panatickets. Los precios establecidos son los siguientes:

  • Adultos: B/. 3.00

  • Niños y estudiantes (de 5 a 17 años): B/. 1.00

  • Estudiantes universitarios: B/. 1.00

  • Jubilados: B/. 2.00

  • Pasaporte cultural (acceso para los seis días): B/. 15.00

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