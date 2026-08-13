MOP somete a consulta proyecto para ampliar carriles de Mi Bus en Vía España

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se encuentra en consulta pública el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II correspondiente al proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de los carriles exclusivos para Mi Bus en Vía España.

La consulta forma parte del proceso de evaluación ambiental del proyecto, que contempla intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura para el transporte público en esta importante vía de la ciudad de Panamá.

Tema de interés: Alcalde de Bocas del Toro se va a los golpes con ciudadano y ANTAI abre investigación

¿Dónde se puede consultar el Estudio de Impacto Ambiental?

El MOP informó que el Estudio de Impacto Ambiental completo estará disponible para consulta de los ciudadanos en las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana y en el nivel central del Ministerio de Ambiente.

Aviso de Consulta Pública | El MOP, hace de su conocimiento que se somete a consulta pública el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II del proyecto de Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos Mi Bus en Vía España. pic.twitter.com/7gexEsKJ5F — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) August 13, 2026

La sede del nivel central del Ministerio de Ambiente se encuentra ubicada en Albrook. Los interesados podrán revisar el contenido del estudio y conocer los detalles técnicos y ambientales relacionados con el proyecto.

MOP: ¿Qué contempla el proyecto en Vía España?

El proyecto denominado “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos Mi Bus en Vía España” se encuentra actualmente en la etapa de consulta pública de su Estudio de Impacto Ambiental Categoría II.

Esta fase permite que la ciudadanía tenga acceso a la información del proyecto y conozca los posibles impactos ambientales asociados a las obras propuestas.

El MOP indicó que el proceso forma parte de los procedimientos establecidos para la evaluación ambiental antes de avanzar con las siguientes etapas del proyecto.