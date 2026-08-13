Centroamérica, Panamá y República Dominicana impulsan estrategia para agilizar el transporte de carga

Ministros, autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, funcionarios de organismos internacionales y expertos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana se reunieron este jueves en el encuentro "Diálogo ministerial: Conectividad e integración para una región más competitiva", organizado por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del segundo aniversario del programa regional América en el Centro.

Durante la jornada, las autoridades acordaron avanzar hacia una mayor conectividad física, digital y comercial para promover el crecimiento, facilitar el comercio, atraer inversiones y generar más oportunidades. Esto se impulsará mediante Cargo Pass, una estrategia regional orientada a transformar la movilidad de carga y crear un ecosistema logístico coordinado mediante el uso de tecnología, infraestructura, procesos eficientes y la armonización regulatoria para lograr fronteras más rápidas y seguras.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, destacó que un corredor piloto exitoso permitiría evaluar reducciones concretas en tiempos de tránsito y costos logísticos. “La competitividad ya no se mide únicamente a nivel nacional, sino cada vez más a nivel de regiones económicas capaces de ofrecer conectividad, previsibilidad y eficiencia operativa”, afirmó.

Ante este panorama, los delegados encomendaron al BID las siguientes acciones prioritarias:

Elaborar un marco institucional y de gobernanza para la iniciativa Cargo Pass.

Proponer opciones para la estructuración financiera y el modelo de implementación, mediante un proceso participativo con los gobiernos y el sector privado.

Diseñar una hoja de ruta y definir los proyectos piloto para su ejecución gradual.

De acuerdo con el cronograma establecido, en el primer trimestre de 2027 el BID presentará la propuesta integral con las principales acciones, las decisiones requeridas, la secuencia de trabajo y los actores responsables, además del inicio de operaciones de los primeros corredores piloto.

Centroamérica es una de las subregiones más integradas comercialmente en América Latina y el Caribe. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), alrededor del 30 % de sus exportaciones se dirigen a otros países de la misma zona, lo que la posiciona como el principal destino comercial del istmo después de Estados Unidos.

El programa América en el Centro promueve la integración económica y el fortalecimiento de la competitividad en la región a través de iniciativas estratégicas en infraestructura y logística. En casi dos años de operación, los proyectos de inversión vinculados a sus objetivos superan los 3,100 millones de dólares en financiamiento y suman más de 10 millones de dólares en recursos de cooperación técnica no reembolsable, destinados al diálogo estratégico, la generación de conocimiento y los estudios técnicos del Grupo BID.