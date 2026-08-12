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Realizan en Panamá Diálogo Ministerial sobre Conectividad e Integración

Este miércoles se desarrolla en Panamá el Diálogo Ministerial sobre Conectividad e Integración que reúne a autoridades de la región para analizar estrategias para agilizar el movimiento de mercancías y fortalecer la conectividad de Centroamérica. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ofreció la experiencia del país en el sector logístico, para la implementación de un plan piloto de un corredor que permita validar tecnologías y procesos.