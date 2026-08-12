Videovigilancia permite a la Policía Municipal evitar robo y agresión contra una mujer

La rápida intervención de unidades de la Policía Municipal permitió evitar un presunto robo y una agresión contra una mujer que transitaba por la vía pública, luego de que el hecho fuera detectado mediante el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de Panamá.

De acuerdo con la información suministrada, los operadores del sistema identificaron la situación y alertaron a las unidades policiales, que acudieron rápidamente al lugar.

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Policía Municipal frustra robo contra una mujer

La intervención permitió detener al individuo señalado por el hecho, quien posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente.

La ciudadana agradeció la actuación de los agentes, cuya respuesta oportuna permitió evitar que la situación pasara a mayores.

Videovigilancia permitió una respuesta rápida

El caso pone de manifiesto el papel del sistema de videovigilancia en la detección de situaciones que pueden representar un riesgo para los ciudadanos y en la coordinación de una respuesta rápida por parte de las unidades municipales.

La Alcaldía de Panamá informó que continuará utilizando estas herramientas para apoyar las labores de prevención y atención de incidentes en espacios públicos.