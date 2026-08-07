Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 7 de agosto de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el analista Danilo Toro con quien abordamos sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no admitir una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Policía Nacional contra una resolución del Consejo Municipal de Panamá relacionada con la creación de la Policía Municipal, y el salvamento de voto de la magistrada Maribel Cornejo, quien advierte que sí podría haber vulneraciones a la Constitución Política de la República de Panamá.

También nos acompañaron Jorge Chanis, creador de La Cosecha, y Victoria Koyner, productora de fincas Kotowa, sobre el impacto internacional de la producción de café en Panamá.