Ministra Dinoska Montalvo inspecciona terrenos para nuevos Juzgados Comunitarios en Herrera

En el segundo día de gira por la provincia de Herrera, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, recorrió el distrito de Santa María para evaluar diversos terrenos destinados a la construcción de nuevos Juzgados Comunitarios de Paz, con el objetivo de garantizar un acceso a la justicia más cercano, rápido y eficiente.

La inspección incluyó terrenos ubicados en las comunidades de Los Canelos, El Limón y Santa María cabecera, en compañía de autoridades de los gobiernos locales. Asimismo, la comitiva sostuvo una reunión en la Junta Comunal de El Limón con el representante Eunino Franco y la jueza comunitaria Margarita Madrid, con quienes se abordaron temas relativos al funcionamiento de la justicia comunitaria en la zona.

La jornada concluyó con un recorrido de inspección por el distrito de Parita para verificar y evaluar los espacios donde se erigirán los futuros juzgados comunitarios. En esta etapa participaron el alcalde de Parita, Osman Bernal, y el representante de Potuga y presidente del Consejo Municipal, Carlos Lobos, quienes coincidieron en que el distrito cuenta con alternativas viables para la ejecución de estas obras.

El distrito de Parita está conformado por siete corregimientos: Parita (cabecera), Cabuya, Los Castillos, Llano de la Cruz, París, Portobelillo y Potuga.