Suspenden clases en colegio de Burunga tras brote de vómitos, fiebre y diarrea

Las clases fueron suspendidas de manera preventiva en el Centro Educativo Bilingüe Armonía, ubicado en Burunga , luego de que varios estudiantes presentaran síntomas de vómitos, fiebre y diarrea.

La medida fue adoptada como parte de las acciones preventivas ante la situación registrada entre los estudiantes del plantel.

El Ministerio de Salud (Minsa) dará seguimiento a los alumnos afectados y realizará las evaluaciones correspondientes para determinar las posibles causas de los síntomas y evitar que la situación se extienda a otros miembros de la comunidad educativa.

Suspenden clases en colegio de Burunga

Las clases han sido suspendidas de forma preventiva en el Centro Educativo Bilingüe Armonía, en Burunga, debido a que se registra un brote de vómito, fiebre y diarrea entre varios estudiantes. pic.twitter.com/Jcn5NdFz4O — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

Las autoridades mantienen la vigilancia del caso y se espera que se adopten las medidas sanitarias necesarias de acuerdo con los resultados de las evaluaciones.

Hasta el momento, la información suministrada por las autoridades no establece que los síntomas estén relacionados con una enfermedad específica, por lo que se mantiene el seguimiento epidemiológico.

La suspensión de las clases tiene carácter preventivo mientras se desarrollan las acciones de atención y vigilancia sanitaria en el centro educativo.