50 pilotos reciben certificación como docentes especializados en aeronáutica

Un total de 50 pilotos recibieron sus certificados tras culminar el Diplomado en Docencia Superior para Aeronáutica de la Universidad de Panamá, una iniciativa académica dirigida a fortalecer la preparación de profesionales de la aviación que ejercen o aspiran a ejercer funciones de enseñanza en el sector.

El acto de entrega de certificados marca la culminación de un proceso de formación de 200 horas académicas, desarrollado durante seis meses y diseñado para dotar a los participantes de herramientas pedagógicas aplicadas a la instrucción aeronáutica.

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El diplomado fue gestionado por la Unión Panameña de Aviadores Comerciales y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, a través del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), en el marco de la formación especializada que requiere esta industria.

Los nuevos docentes aeronáuticos fueron capacitados en cinco áreas fundamentales:

Fundamentos de la Docencia: Bases teóricas y pedagógicas de la enseñanza.

Planificación Didáctica: Diseño y estructuración de programas educativos.

Métodos y Técnicas de Enseñanza: Estrategias metodológicas aplicadas a la aviación.

Recursos Didácticos: Herramientas y materiales para el proceso de aprendizaje.

Evaluación de los Aprendizajes: Medición de competencias y rendimiento académico.

Más allá de la certificación académica, la iniciativa apuesta por elevar la calidad de la formación de pilotos e instructores, al incorporar metodologías orientadas a la seguridad operacional, la toma de decisiones y el desarrollo de competencias profesionales.

Con la graduación de este grupo de aviadores, el sector aeronáutico panameño suma profesionales con preparación especializada para contribuir a la instrucción de futuras generaciones, desde una perspectiva que integra la experiencia operacional con herramientas pedagógicas.

Esta oferta académica forma parte de los esfuerzos por consolidar la preparación de quienes tienen la responsabilidad de transmitir conocimientos en una industria donde la capacitación permanente constituye un pilar esencial para la seguridad y la excelencia profesional.