Mulino y De la Espriella acuerdan reforzar seguridad y priorizar interconexión eléctrica

La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad fueron los principales temas abordados este viernes durante una reunión bilateral entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural de Cali, previo a la ceremonia de investidura de De la Espriella como nuevo mandatario colombiano.

Durante la reunión, ambos líderes destacaron la importancia de dar prioridad al proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, especialmente ante las necesidades energéticas que enfrenta Colombia.

Mulino también expuso la solicitud realizada por Ecuador y resaltó la importancia de habilitar el intercambio eléctrico, así como de promover oportunidades de desarrollo en las comunidades vinculadas al proyecto.

Panamá y Colombia reforzarán cooperación contra el narcotráfico

La seguridad fue otro de los puntos centrales de la reunión. En particular, se abordó el apoyo que pueden brindar la Policía y las Fuerzas Militares de Colombia a los estamentos de seguridad panameños en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Entre las acciones planteadas se encuentran comisiones de cooperación destinadas a asesorar y capacitar a los organismos de seguridad de Panamá.

En la reunión también participó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, y se destacó el respaldo a los organismos de seguridad colombianos en las acciones contra las estructuras del crimen organizado.

El fortalecimiento de la cooperación en seguridad adquiere especial relevancia en el contexto del nuevo gobierno colombiano, que ha planteado una política de mayor presión contra los grupos armados y las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

También hablaron de vuelos entre Panamá y Colombia

La agenda bilateral incluyó otros asuntos de interés para ambos países, entre ellos la conectividad aérea.

En este punto se analizaron los vuelos hacia Montería, Río Hato y el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, como parte de las oportunidades para fortalecer la conexión entre Panamá y Colombia.

También se planteó la pronta reactivación de la Comisión de Buena Vecindad Colombo-Panameña, mecanismo destinado a facilitar la coordinación y el diálogo entre ambos países.

Mulino y De la Espriella asistieron a la investidura

Una vez finalizada la reunión bilateral, Mulino y De la Espriella se trasladaron a la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) para participar en la ceremonia de investidura presidencial.

De la Espriella asumió este viernes como presidente de Colombia, sucediendo a Gustavo Petro. La ceremonia se realizó en Cali, una decisión que rompió con la tradición de efectuar la posesión presidencial en Bogotá.