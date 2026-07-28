Mulino asiste a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú y refuerza agenda bilateral

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó este martes en la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien asumió el cargo con el compromiso de impulsar la recuperación económica, fortalecer la transparencia institucional y mejorar la seguridad ciudadana.
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Emergencias, seguridad y aumento del salario mínimo
La presidenta indicó que las prioridades inmediatas de su gobierno serán enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y reforzar la seguridad ciudadana.
Para ello, anunció un plan nacional de contingencia orientado a prevenir los impactos del fenómeno climático mediante la asignación de recursos extraordinarios y un enfoque preventivo.
Asimismo, informó que impulsará un aumento del salario mínimo como parte de las medidas para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.
Mulino destaca el impulso a la relación entre Panamá y Perú
Tras la ceremonia de juramentación, Mulino sostuvo un encuentro con Fujimori en el Palacio de Gobierno, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha.
El mandatario panameño expresó su optimismo sobre el fortalecimiento de la relación bilateral.