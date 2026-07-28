Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 16:01

Mulino asiste a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú y refuerza agenda bilateral

El presidente José Raúl Mulino participó en la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú, en su discurso anunció medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Mulino asiste a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú

Mulino asiste a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó este martes en la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien asumió el cargo con el compromiso de impulsar la recuperación económica, fortalecer la transparencia institucional y mejorar la seguridad ciudadana.

Durante su primer discurso ante el Congreso peruano, Fujimori afirmó que una de las principales metas de su administración será reducir el déficit social que afecta a millones de peruanos.

Tema de interés: Mulino y Fujimori abordan TLC, puertos y un acuerdo de cielos abiertos entre Panamá y Perú

"Retomaremos el crecimiento económico que genera prosperidad inclusiva y solidaria. Vamos a poner en marcha una nueva forma de gobernar. El Estado volverá a estar al servicio del ciudadano", expresó la mandataria. "Retomaremos el crecimiento económico que genera prosperidad inclusiva y solidaria. Vamos a poner en marcha una nueva forma de gobernar. El Estado volverá a estar al servicio del ciudadano", expresó la mandataria.

Emergencias, seguridad y aumento del salario mínimo

La presidenta indicó que las prioridades inmediatas de su gobierno serán enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y reforzar la seguridad ciudadana.

Para ello, anunció un plan nacional de contingencia orientado a prevenir los impactos del fenómeno climático mediante la asignación de recursos extraordinarios y un enfoque preventivo.

Asimismo, informó que impulsará un aumento del salario mínimo como parte de las medidas para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Mulino destaca el impulso a la relación entre Panamá y Perú

Tras la ceremonia de juramentación, Mulino sostuvo un encuentro con Fujimori en el Palacio de Gobierno, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha.

El mandatario panameño expresó su optimismo sobre el fortalecimiento de la relación bilateral.

"Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio. Yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá", manifestó Mulino. "Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio. Yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá", manifestó Mulino.

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