Monseñor Ulloa pide investigar el reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania

El arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, expresó su preocupación por las denuncias relacionadas con el reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania y pidió a las autoridades investigar estos casos.

Ulloa reconoció que muchas personas atraviesan dificultades económicas, pero hizo un llamado a actuar con prudencia ante este tipo de propuestas.

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"Sabemos la necesidad que tenemos, pero creo que también es urgente tener cierta malicia cuando se nos presentan estas grandes ofertas", manifestó el arzobispo.

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Monseñor exhorta a desconfiar de ofertas

El líder de la Iglesia Católica señaló que, aunque algunas personas acepten participar de manera voluntaria, es necesario determinar si existieron engaños durante el proceso de captación.

"Si bien es cierto, lo haces de manera voluntaria. También en el fondo hay mucho engaño sobre lo que se presenta", afirmó.

Finalmente, monseñor Ulloa exhortó a las autoridades competentes a esclarecer las denuncias y reiteró el llamado a la población a informarse adecuadamente antes de aceptar ofertas laborales o de reclutamiento que impliquen viajar a zonas de conflicto armado.