IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas en varias provincias de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Temperaturas y Sensación Térmica Elevadas, vigente hasta las 12:00 p.m. del 30 de julio de 2026.

El pronóstico fue elaborado por el meteorólogo Emanuel Velásquez y advierte sobre condiciones de calor que podrían afectar distintas regiones del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Operativo en los corredores: ENA detecta a 10 mil conductores que circulan sin Panapass o saldo

IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas

Las áreas bajo aviso son:

Tierras Bajas de Chiriquí

Veraguas (sur y centro)

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

Colón

Recomendaciones ante el calor

Ante las altas temperaturas y la elevada sensación térmica, las autoridades recomiendan:

Mantenerse bien hidratado durante el día.

Evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

El IMHPA pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y avisos meteorológicos a través de sus canales oficiales.