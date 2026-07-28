Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 15:12

IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas en varias provincias de Panamá

El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas hasta el 30 de julio. Conozca las provincias bajo advertencia.

IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas 

IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Temperaturas y Sensación Térmica Elevadas, vigente hasta las 12:00 p.m. del 30 de julio de 2026.

El pronóstico fue elaborado por el meteorólogo Emanuel Velásquez y advierte sobre condiciones de calor que podrían afectar distintas regiones del país.

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IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas

Las áreas bajo aviso son:

  • Tierras Bajas de Chiriquí
  • Veraguas (sur y centro)
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién
  • Comarca Emberá
  • Colón

Recomendaciones ante el calor

Ante las altas temperaturas y la elevada sensación térmica, las autoridades recomiendan:

  • Mantenerse bien hidratado durante el día.
  • Evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.
  • Utilizar ropa ligera y de colores claros.
  • Proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
  • No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

El IMHPA pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y avisos meteorológicos a través de sus canales oficiales.

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