IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas en varias provincias de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Temperaturas y Sensación Térmica Elevadas, vigente hasta las 12:00 p.m. del 30 de julio de 2026.
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IMHPA emite aviso por temperaturas y sensación térmica elevadas
Las áreas bajo aviso son:
- Tierras Bajas de Chiriquí
- Veraguas (sur y centro)
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
- Comarca Emberá
- Colón
Recomendaciones ante el calor
Ante las altas temperaturas y la elevada sensación térmica, las autoridades recomiendan:
- Mantenerse bien hidratado durante el día.
- Evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor radiación.
- Utilizar ropa ligera y de colores claros.
- Proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
- No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.
El IMHPA pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y avisos meteorológicos a través de sus canales oficiales.