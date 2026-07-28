Congreso indígena en Veraguas aborda defensa del territorio y desarrollo comunitario

La viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, participó en el Congreso Extraordinario del Territorio Ancestral Buglé, Ngäbe y Campesino de la Región Norte de Santa Fe (Kibian-Urracá), en la provincia de Veraguas.

El encuentro, convocado los pasados 25 y 26 de julio por el cacique general Esperanzo Flores y el presidente Diego Mendoza, abordó temas clave para la región, tales como el fortalecimiento organizativo, la defensa del territorio y el desarrollo integral de las comunidades.

La Casa Comunal de la comunidad de Palizada, ubicada en el corregimiento de Calovébora, sirvió de escenario para que la viceministra escuchara de primera mano las inquietudes planteadas por los moradores, con el fin de coordinar un trabajo en conjunto que brinde respuestas en beneficio del sector.

“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una gestión de puertas abiertas y de territorio, apoyando firmemente la gobernanza local y el bienestar de nuestras comunidades originarias”.