Te amaré por siempre": el conmovedor mensaje de Kayra Harding tras la muerte de su esposo

La exdiputada Kayra Harding se refirió en sus redes sociales al fallecimiento de su esposo, Anthony Bart Appiah, príncipe del Reino de Akwamu, en Ghana, ocurrido el pasado 26 de julio. Según relató, la noticia le fue comunicada mediante una llamada telefónica de una de las hermanas del fallecido.

"El pasado 1 de julio, como si fuese una premonición, publicaste este video asegurando que nuestro camino por la vida sería para siempre", expresó la exparlamentaria al inicio del mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Harding relató que recibió una fotografía de su esposo junto con la confirmación de su deceso. Ante la imagen, expresó en sus redes sociales:

"En la foto que me envió, luces tan tranquilo y sereno. Me indica que ya estás con nuestros ancestros disfrutando de la paz de nuestro Salvador". Pero Anthony me duele tanto... un dolor tan grande y profundo que no puedo evitar. Te prometo que seré fuerte y sobreviviré para seguir cuidando de nuestra familia, los míos, los tuyos y, ahora, nuestros", escribió en redes sociales.

Asimismo, la exlegisladora aseguró que continuará con la misión compartida de encontrar más cercanías que diferencias entre África y América.

"Gracias por estos maravillosos años. Gracias porque estoy segura que, como me dijiste, siempre estaremos unidos espiritualmente y ahora lo sé, lo siento más que nunca. I will love you forever (Te amaré por siempre).

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Gracias por estos maravillosos años , gracias porque estoy segura que como me dijiste siempre estaremos unidos espiritualmente y ahora lo sé , lo siento más que nunca .

I will Love you forever ...