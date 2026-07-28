Dos policías resultan heridos tras intervención en fiesta ilegal en Chitré

Dos Policías resultaron lesionadas durante un operativo realizado en el sector de Soberanía, en Chitré, donde las autoridades intervinieron una fiesta que se desarrollaba de manera ilegal.

De acuerdo con el informe preliminar, la actividad no contaba con los permisos correspondientes, ocupaba parte de la vía pública y en el lugar se registraba el consumo de bebidas alcohólicas.

Puede leer: Rita Wald: Ministerio Público ordena indagatoria a Emilio Garzola, detenido por el caso

Las unidades policiales solicitaron a los organizadores la documentación que autorizaba el evento y, al comprobar que no disponían de los permisos, ordenaron la suspensión de la actividad. En ese momento, varios de los asistentes reaccionaron lanzando objetos contundentes contra los agentes, causando lesiones a dos policías.

Policías lesionados se encuentran estables

La Policía informó que ambos uniformados se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente.

Tras los hechos, las autoridades aprehendieron a una persona presuntamente vinculada con la agresión. Además, fue necesario el apoyo de unidades del equipo antitrauma para controlar la situación y poner fin a la actividad.