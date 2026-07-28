Matan a un ganadero de 75 años en Chiriquí; investigan si el robo fue el motivo del crimen

Un hombre de 75 años, dedicado a la ganadería, fue asesinado en el sector de Gariché Abajo, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Los organismos de investigación realizaron las diligencias correspondientes en la escena del crimen para recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.
Homicidio en Chiriquí: El robo figura entre las principales hipótesis
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades manejan como una de las principales líneas de investigación el robo del vehículo y dinero de la víctima como posible móvil del homicidio.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas ni han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se amplíe la información sobre este caso.