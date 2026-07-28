Panamá busca atraer hasta $1,000 millones en inversión privada con apoyo de BID Invest

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre el avance de su alianza estratégica con BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de movilizar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada para Panamá .

Según la entidad, la iniciativa busca dinamizar la economía, ampliar el acceso al financiamiento, fortalecer sectores productivos con potencial de crecimiento y contribuir a la generación de empleos.

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Financiamiento para empresas y mipymes

El MEF explicó que los recursos podrán destinarse directamente a empresas y proyectos privados o canalizarse mediante instituciones financieras para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La institución aclaró que esta estrategia no implica la creación de un fondo público ni la administración de recursos por parte del Estado. Cada proyecto será evaluado y aprobado de manera independiente por BID Invest, mientras que el MEF actuará como facilitador para promover un entorno favorable a la inversión.

Sectores en Panamá que podrán recibir apoyo

La estrategia tiene un alcance multisectorial y contempla el respaldo a proyectos en áreas como:

Construcción.

Turismo.

Logística.

Energía.

Agua y saneamiento.

Vivienda.

Infraestructura digital.

Manufactura.

Agronegocios.

Servicios financieros.

El financiamiento también podrá complementarse con asistencia técnica para iniciativas relacionadas con energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura resiliente.

Ya se han comprometido $200 millones

El MEF indicó que, durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente $200 millones en nuevas operaciones en Panamá y prevé ampliar ese monto a medida que se identifiquen y aprueben nuevos proyectos elegibles.

La institución destacó que el objetivo es movilizar inversión privada sin afectar las finanzas públicas.

El MEF asegura que no aumenta la deuda pública

Uno de los puntos enfatizados por el Ministerio es que esta iniciativa no genera deuda pública ni requiere garantía soberana del Estado panameño.

Las obligaciones financieras serán asumidas por las empresas privadas o las instituciones financieras que reciban el financiamiento, por lo que estos recursos no se contabilizan como deuda del Gobierno.

Además, las operaciones aprobadas serán publicadas por BID Invest como parte de los mecanismos de transparencia y seguimiento de la estrategia.