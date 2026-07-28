¿Buscas capacitarte? Talent Up Panamá ofrece 10 mil becas en inteligencia artificial y tecnología

El programa Talent Up Panamá abrió una convocatoria para otorgar 10 mil becas dirigidas a jóvenes, estudiantes, profesionales, emprendedores, trabajadores y personas interesadas en fortalecer sus competencias para el mercado laboral digital.

La viceministra de Economía, Eida Sáiz, invitó a la población a aprovechar esta oportunidad de capacitación, orientada al desarrollo de habilidades que actualmente tienen alta demanda en el mercado.

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Capacitación en áreas con mayor demanda

Las becas permitirán acceder a formación en disciplinas tecnológicas como:

Inteligencia artificial.

Análisis de datos.

Ciberseguridad.

Computación en la nube.

Otras tecnologías vinculadas con la economía digital.

Impulsa tu futuro con las habilidades que demanda el mundo digital



La viceministra de Economía, Eida Sáiz, invita a jóvenes, emprendedores, profesionales, trabajadores, estudiantes y a todas las personas interesadas en fortalecer su perfil laboral a aprovechar una de las 10,000… pic.twitter.com/xQ5Il2zXQe — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 28, 2026

El objetivo es fortalecer el perfil profesional de los participantes y ampliar sus oportunidades de empleo en un mercado laboral cada vez más orientado a las competencias digitales.

UTP destaca el impacto del programa

La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ángela Laguna Caicedo, destacó que Talent Up Panamá representa una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades digitales altamente valoradas por las empresas y mejoren sus perspectivas de crecimiento profesional.

El programa está dirigido a estudiantes, recién graduados, personas en búsqueda de empleo, colaboradores de empresas privadas, representantes de mipymes y servidores públicos.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden registrarse a través de la plataforma oficial Panamá Conecta, donde encontrarán la información sobre el proceso de inscripción y los requisitos para participar.