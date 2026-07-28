Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 08:25

Jubilados y pensionados cobrarán su quincena desde la próxima semana: ACH el 4 de agosto y cheque el 5

La CSS publicó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados y pensionados. Conozca cuándo se acreditarán los pagos por ACH y la entrega de cheques.

Fechas de pago para jubilados y pensionados por la CSS

Fechas de pago para jubilados y pensionados por la CSS

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para los jubilados y pensionados. Durante este mes, los beneficiarios recibirán las dos quincenas habituales y, junto con el segundo pago del mes, también se desembolsará la segunda partida del bono permanente, según informó la institución.

Fechas de pago para jubilados y pensionados

Los pagos se efectuarán mediante acreditación bancaria (ACH) y entrega de cheques, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Primera quincena

  • ACH: martes 4 de agosto.
  • Cheques: miércoles 5 de agosto.

Segunda quincena

  • ACH: miércoles 19 de agosto.
  • Cheques: jueves 20 de agosto. (posible entrega de bono permanente)

Recomiendan verificar el método de pago

La CSS exhortó a los jubilados y pensionados a confirmar la fecha que les corresponde según el método de pago que utilizan, ya sea por transferencia bancaria o mediante cheque, para evitar inconvenientes al momento de recibir sus fondos.

La entidad también recordó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.

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