IFARHU inicia la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas: estos son los requisitos

Entrega de tarjetas del PASE-U por el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), en coordinación con Caja de Ahorros.

La institución exhortó a los acudientes a presentarse en la fecha y el lugar asignados para retirar la tarjeta y completar el proceso de activación del beneficio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Pago del PASE-U por tarjeta: ¿cuándo será la entrega en Panamá? Consulta el calendario del IFARHU

Requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U

El IFARHU recordó que, para recibir la tarjeta, los acudientes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la cédula física vigente .

. Descargar previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros en su teléfono celular para agilizar la activación del beneficio.

View this post on Instagram

La entidad destacó que contar con la aplicación instalada permitirá hacer el proceso de entrega y activación de forma más rápida.

Consulte la fecha por el IFARHU y el lugar de entrega

El IFARHU mantiene un calendario de entregas por provincias y semanas, por lo que recomienda a los beneficiarios verificar el sitio y la fecha que les corresponde antes de acudir al punto de atención.

Asimismo, reiteró el llamado a asistir con la documentación requerida para evitar contratiempos durante la entrega de la tarjeta.