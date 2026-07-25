Pago del PASE-U por tarjeta: Lugares de entrega por el IFARHU para este martes 28 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el martes 28 de julio la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y la validación de la aplicación Punch by Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.
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¿Dónde consultar el calendario de entrega?
El IFARHU informó que los acudientes podrán verificar el calendario de entrega y los puntos habilitados a través del sitio web y las redes sociales oficiales de la institución.
La atención se ofrecerá en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugares de entrega del PASE-U por tarjeta
Consulta los lugares aquí:
Provincia de Veraguas
Requisitos del IFARHU para retirar la tarjeta del PASE-U
Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar:
- Cédula de identidad personal vigente.
- Tener descargada previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros, con el fin de validar la cuenta y agilizar el proceso de entrega.
La institución recomendó realizar este paso antes de acudir al punto asignado para reducir los tiempos de atención.