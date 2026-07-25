Pago del PASE-U por tarjeta: Lugares de entrega por el IFARHU para este martes 28 de julio

El IFARHU continua con pago de PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el martes 28 de julio la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) y la validación de la aplicación Punch by Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

Durante esta jornada, la entidad distribuirá 33,945 tarjetas, beneficiando a 52,560 estudiantes, con un desembolso total de B/. 5,847,930.00.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Pago a jubilados y pensionados: Fechas confirmadas por la CSS en agosto 2026

¿Dónde consultar el calendario de entrega?

El IFARHU informó que los acudientes podrán verificar el calendario de entrega y los puntos habilitados a través del sitio web y las redes sociales oficiales de la institución.

La atención se ofrecerá en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugares de entrega del PASE-U por tarjeta

Consulta los lugares aquí:

Provincia de Veraguas

Requisitos del IFARHU para retirar la tarjeta del PASE-U

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar:

Cédula de identidad personal vigente.

Tener descargada previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros, con el fin de validar la cuenta y agilizar el proceso de entrega.

La institución recomendó realizar este paso antes de acudir al punto asignado para reducir los tiempos de atención.