Este lunes 27 de julio, inicia el pago a servidores públicos: fechas de la segunda quincena por grupo

Este lunes 27 de julio, inicia el pago a servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario de pago de la segunda quincena de julio de 2026 para los servidores públicos . El primer grupo comenzará a recibir su salario a partir del lunes 27 de julio, de acuerdo con el cronograma oficial.

Además, la entidad informó la fecha en que se realizará el segundo pago del décimo tercer mes correspondiente a 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: MEF y UTP firman convenio para impulsar la innovación y la formación de servidores públicos

Fechas de pago de la segunda quincena de julio

Según el calendario publicado por el MEF, los desembolsos se efectuarán de la siguiente manera:

Primer grupo: lunes 27 de julio .

lunes . Segundo grupo: martes 28 de julio .

martes . Tercer grupo: miércoles 29 de julio.

Los pagos se realizarán conforme a la programación establecida por la institución para las diferentes entidades del sector público.

¿Cuándo pagarán el segundo décimo tercer mes?

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el segundo pago del décimo tercer mes de 2026 será depositado el:

Jueves 6 de agosto de 2026.

Este beneficio corresponde a los servidores públicos que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.