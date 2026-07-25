Este lunes 27 de julio, inicia el pago a servidores públicos: fechas de la segunda quincena por grupo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario de pago de la segunda quincena de julio de 2026 para los servidores públicos. El primer grupo comenzará a recibir su salario a partir del lunes 27 de julio, de acuerdo con el cronograma oficial.
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Fechas de pago de la segunda quincena de julio
Según el calendario publicado por el MEF, los desembolsos se efectuarán de la siguiente manera:
- Primer grupo: lunes 27 de julio.
- Segundo grupo: martes 28 de julio.
- Tercer grupo: miércoles 29 de julio.
Los pagos se realizarán conforme a la programación establecida por la institución para las diferentes entidades del sector público.
¿Cuándo pagarán el segundo décimo tercer mes?
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el segundo pago del décimo tercer mes de 2026 será depositado el:
- Jueves 6 de agosto de 2026.
Este beneficio corresponde a los servidores públicos que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.