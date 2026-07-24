Contralor supervisa el Hospital Aquilino Tejeira, que ya alcanza un 76 % de avance

El contralor general de la República , Anel Flores, realizó un recorrido de inspección por el nuevo Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, cuya construcción registra un 76 % de avance y mantiene como fecha estimada de entrega el 22 de julio de 2027.

Durante la visita, Flores destacó la importancia de dar seguimiento al desarrollo de la obra para garantizar su culminación, luego de nueve años desde el inicio de su construcción.

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Contralor busca culminar una obra esperada por la población

El contralor señaló que el nuevo hospital representa un proyecto de gran importancia para la provincia de Coclé y que las autoridades mantienen un monitoreo constante de los trabajos pendientes para evitar nuevos retrasos.

El contralor general, @AnelBoloFlores, llevó a cabo un recorrido por el nuevo Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, que presenta un 76 % de avance y tiene una fecha de entrega estipulada para el 22 de julio de 2027.



Señaló que después de nueve años de construcción, el proyecto… pic.twitter.com/TFTfHCMesJ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

"Después de nueve años de construcción, este proyecto busca convertirse en una realidad. Seguimos de cerca cada uno de los trabajos pendientes para asegurar que se termine y brindar la atención que la población merece", expresó Flores. "Después de nueve años de construcción, este proyecto busca convertirse en una realidad. Seguimos de cerca cada uno de los trabajos pendientes para asegurar que se termine y brindar la atención que la población merece", expresó Flores.

Supervisan los trabajos pendientes

Durante la inspección, el contralor verificó el estado de avance de la infraestructura y reiteró que el seguimiento a las obras públicas forma parte de las acciones para garantizar que los proyectos concluyan conforme a los plazos establecidos.

Una vez finalizado, el nuevo Hospital Aquilino Tejeira fortalecerá la capacidad de atención médica en Coclé y beneficiará a miles de pacientes que requieren servicios especializados en la región.