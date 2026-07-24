Contralor supervisa el Hospital Aquilino Tejeira, que ya alcanza un 76 % de avance

El contralor general de la República, Anel Flores, realizó un recorrido de inspección por el nuevo Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, cuya construcción registra un 76 % de avance y mantiene como fecha estimada de entrega el 22 de julio de 2027.
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Contralor busca culminar una obra esperada por la población
El contralor señaló que el nuevo hospital representa un proyecto de gran importancia para la provincia de Coclé y que las autoridades mantienen un monitoreo constante de los trabajos pendientes para evitar nuevos retrasos.
Supervisan los trabajos pendientes
Durante la inspección, el contralor verificó el estado de avance de la infraestructura y reiteró que el seguimiento a las obras públicas forma parte de las acciones para garantizar que los proyectos concluyan conforme a los plazos establecidos.
Una vez finalizado, el nuevo Hospital Aquilino Tejeira fortalecerá la capacidad de atención médica en Coclé y beneficiará a miles de pacientes que requieren servicios especializados en la región.