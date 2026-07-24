Diddy vuelve a ser noticia: termina en aislamiento tras un incidente en la cárcel

El rapero y empresario Sean Combs, conocido artísticamente como Diddy, fue trasladado a un régimen de aislamiento en el Centro Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, en Nueva Jersey, luego de verse involucrado en una pelea con otro recluso.
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Sean "Diddy" desconoce cuánto tiempo permanecerá en aislamiento
Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han informado por cuánto tiempo permanecerá Combs bajo esta medida disciplinaria.
El artista cumple una condena en la prisión federal de Fort Dix desde octubre del año pasado, luego de ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.
Fue absuelto de los cargos más graves
Durante el juicio celebrado en la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía acusó a Combs de organizar los llamados "freak offs", descritos como encuentros sexuales elaborados en los que presuntamente obligaba a varias mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, en ocasiones bajo los efectos de drogas.
Sin embargo, el jurado lo absolvió de los delitos más graves, entre ellos crimen organizado y tráfico sexual, cargos que podían acarrear una condena de cadena perpetua.
Pese a ello, fue hallado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución y actualmente cumple una condena de cuatro años y dos meses, la cual ha apelado.
FUENTE: EFE