Diddy vuelve a ser noticia: termina en aislamiento tras un incidente en la cárcel

El rapero y empresario Sean Combs, conocido artísticamente como Diddy , fue trasladado a un régimen de aislamiento en el Centro Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, en Nueva Jersey, luego de verse involucrado en una pelea con otro recluso.

De acuerdo con información difundida por el canal 7 de ABC, que cita a una fuente familiarizada con el caso, el altercado se habría originado tras un comentario realizado por otro interno.

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Sean "Diddy" desconoce cuánto tiempo permanecerá en aislamiento

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han informado por cuánto tiempo permanecerá Combs bajo esta medida disciplinaria.

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado a régimen de aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey, en la que cumple una condena por cargos relacionados con la prostitución, tras pelearse con otro preso.



De acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC, que cita… pic.twitter.com/N9mmtNaaut — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

El artista cumple una condena en la prisión federal de Fort Dix desde octubre del año pasado, luego de ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Fue absuelto de los cargos más graves

Durante el juicio celebrado en la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía acusó a Combs de organizar los llamados "freak offs", descritos como encuentros sexuales elaborados en los que presuntamente obligaba a varias mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, en ocasiones bajo los efectos de drogas.

Sin embargo, el jurado lo absolvió de los delitos más graves, entre ellos crimen organizado y tráfico sexual, cargos que podían acarrear una condena de cadena perpetua.

Pese a ello, fue hallado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución y actualmente cumple una condena de cuatro años y dos meses, la cual ha apelado.

FUENTE: EFE