La mitad del agua se pierde: así busca el IDAAN mejorar el suministro en Arraiján con un megaoperativo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso en marcha en el distrito de Arraiján el mayor operativo del programa "Panamá Sin Fugas", con el objetivo de reparar más de 150 fugas de alta prioridad y recuperar parte del agua potable que actualmente se pierde en la red de distribución.

El lanzamiento del operativo fue encabezado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el director del IDAAN, Antonio Tercero González, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el abastecimiento de agua potable en Panamá Oeste.

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IDAAN busca recuperar el agua que se pierde por fugas

De acuerdo con el IDAAN, en la provincia de Panamá Oeste se producen, en promedio, 147 millones de galones de agua por día; sin embargo, cerca del 50 % se pierde debido a fugas en tuberías y otras deficiencias del sistema.

El Idaan llevará a cabo labores de reparación de tuberías rotas, así como el cambio de válvulas e hidrantes, durante tres días en el distrito de Arraiján, como parte del plan “Panamá sin fugas”. pic.twitter.com/Dngz6Rr1NF — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

La entidad explicó que recuperar este caudal permitirá mejorar gradualmente la presión y el suministro de agua en distintos sectores de Arraiján.

"Este programa busca recuperar agua que se pierde todos los días a causa de las fugas y que la población panameña tanto necesita. Es parte del proceso de modernización para llevarle agua a los panameños", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. "Este programa busca recuperar agua que se pierde todos los días a causa de las fugas y que la población panameña tanto necesita. Es parte del proceso de modernización para llevarle agua a los panameños", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Más de 140 funcionarios participan en las reparaciones

Los trabajos comenzaron en Loma Cobá, donde cuadrillas y equipo pesado iniciaron la reparación de una tubería averiada que afecta el suministro en comunidades cercanas.

El director del IDAAN informó que el operativo cuenta con más de 140 funcionarios, organizados en nueve cuadrillas, con apoyo de la Gerencia Metropolitana y personal trasladado desde otras provincias para acelerar las intervenciones.

Las labores se ejecutan de forma simultánea en:

Arraiján Cabecera.

Cerro Silvestre.

Vista Alegre.

Juan Demóstenes Arosemena.

Burunga.

En estas áreas se atenderán más de 150 fugas consideradas prioritarias para reducir las pérdidas de agua y optimizar la distribución del recurso.

Según Tercero González, la movilización del equipo se realiza durante la madrugada para minimizar las afectaciones al tránsito vehicular y garantizar el desarrollo continuo de los trabajos.